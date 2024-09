ESPN promete fazer 'maior cobertura da história' em jogo da NFL no Brasil

A ESPN já tem uma história de mais de 30 anos com as transmissões da NFL no Brasil, mas pela primeira vez terá a missão de cobrir uma partida da liga de futebol americano em território nacional. O duelo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, nesta sexta-feira (6) às 21h15 (horário de Brasília), e vai contar com equipe completa do canal no estádio.

O narrador Fernando Nardini foi escalado para a partida e estará acompanhado pelos comentários de Paulo Antunes e Guilherme Cohen. O jogo será exibido no canal ESPN 2 e também pelo serviço de streaming Disney+. A cobertura vai contar com a participação de 80 profissionais, de acordo com a emissora, que promete fazer a "maior cobertura de um jogo de futebol americano" no Brasil.

A programação especial amanhã começa às 19h, quando entra no ar o programa 'ESPN League', e vai até a 1h da manhã com o 'League de Passe' fazendo os debates a repercussão da partida.