Mas vamos falar sobre Globo e SBT. Confira a lista:

1 - Luciano do Valle

Luciano do Valle foi titular da TV Globo entre 1974 e 1982 e fez participação especial no SBT em 2003 Imagem: Zanone Fraissat/Folhapress

O histórico narrador Luciano do Valle (1947-2014), um dos maiores nomes de todos os tempos na mídia esportiva brasileira, foi titular da TV Globo entre 1974 e 1982, quando saiu do canal para iniciar uma nova etapa de sua carreira também como empreendedor no esporte, primeiro em parceria com a Record, e depois com a consagração definitiva na Bandeirantes nos tempos do "canal do esporte".

Luciano do Valle foi a principal voz das Copas de 1978 e 1982 na TV Globo, marcando os jogos da memorável seleção brasileira desta última, que era cotada para o tetra, mas acabou perdendo para a Itália de Paolo Rossi. Narrou também na emissora o título inédito do Flamengo na Libertadores de 1981, na finalíssima contra o Cobreloa, do Chile.

Em 2003, Luciano do Valle fez uma participação especial no SBT. Foi convidado a narrar um clássico entre Palmeiras e Corinthians na semifinal do Paulistão daquele ano, uma competição que acabou marcada por batalha jurídica entre SBT e Globo pelos direitos de transmissão. Luciano estava na Band e foi emprestado para aquela transmissão. A TV Globo se mexeu, alterou o horário da novela "Mulheres Apaixonadas" para exibir o clássico às 21h e escalou Galvão Bueno na mesma partida.