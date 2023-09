Diferentemente do que aconteceu no Paulistão, quando Cleber Machado chegou a uma emissora que só transmitia futebol naquele ponto do ano e tinha uma equipe diferente da apresentada na edição anterior (Marco de Vargas foi a voz em 2022, por exemplo, e acabou substituído por Lucas Pereira em 2023), agora a missão é acrescentar sua experiência e estilo a um time que vem "jogando junto" há algum tempo. Desde 2020, Téo José fazia as principais transmissões do SBT.

Os estilos são inegavelmente diferentes e não cabe juízo de valor sobre quem é melhor, isso é uma opinião individual, uma escolha pessoal. O fato é que cada narrador traz uma "marca" distinta à transmissão.

Cleber Machado dá uma "cara" de Globo a qualquer jogo que narra, já que não se apagam 35 anos da noite para o dia. Era mais ou menos a sensação que tínhamos ao ver Ana Paula Padrão apresentando telejornais no SBT e na Record entre 2005 e 2013, mantendo nesses anos uma "cara" da emissora líder.

Téo José é a "cara" do SBT, tendo história na emissora com transmissões da Fórmula Indy/Mundial nos anos 1990, jogos de futebol, e sendo a voz da retomada nacional do futebol há três anos. Provavelmente as afiliadas do SBT sentiram falta das menções atenciosas que ele sempre faz em suas narrações, especialmente em um jogo entre dois times brasileiros de duas regiões diferentes.

Cleber, por sua vez, brincou mais com a própria grade da rede, se referindo às novelas da tarde da emissora quando o VAR demorou demais para tomar algumas decisões. Citou o "Passa ou Repassa", quadro apresentado por Celso Portiolli no "Domingo Legal".

Falou de sua participação recente no "Gol Show", do "Programa do Ratinho", para chamar a atração seguinte. Abriu os trabalhos citando Silvio Santos ao dizer que hoje não era domingo, mas era "dia de alegria". Foi bem na "venda" da programação do SBT. O empate em 1 a 1 em campo abre agora uma oportunidade para uma partida ainda mais emocionante, talvez com pênaltis, no jogo da volta, na próxima terça-feira (3) às 21h30 (horário de Brasília).