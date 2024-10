Semi com Corinthians leva SBT à liderança no Ibope na Copa Sul-Americana

O SBT conseguiu a liderança de audiência entre 23h09 e 23h28 de ontem na região metropolitana de São Paulo, de acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna. A emissora da família Abravanel transmitiu com exclusividade em TV aberta a semifinal do Corinthians na Copa Sul-Americana, jogo de ida que terminou empatado em 2 a 2. Nesse recorte, o SBT venceu a TV Globo por 12,7 a 11. A Record ficou em terceiro com 5,5.

No período completo com bola rolando, na faixa entre 21h33 e 23h29, o que inclui o confronto direto com a novela 'Mania de Você', o SBT ficou em segundo lugar. A Globo liderou com 16,4 pontos, contra 11,3 do canal fundado por Silvio Santos, e 6,2 da Record. O SBT foi sintonizado em média por 20% dos televisores ligados no horário, além de ter alcançado um pico de 13,1 pontos na audiência.

O jogo entre Corinthians e Racing foi narrado por Cleber Machado, que já teve sua saída anunciada pelo SBT. O locutor vai para a Record transmitir o Paulistão e o Brasileirão no novo projeto esportivo da emissora de Edir Macedo em 2025, mas acertou sua permanência na atual casa até o fim do ano, fazendo os jogos finais da Copa Sul-Americana, comandando o programa 'Arena SBT' e os jogos da Champions League.