ESPN comemora alcance de mais de 2 milhões com semifinais da Conmebol

Os canais ESPN estão comemorando a audiência obtida com as semifinais das competições da Conmebol nas duas últimas semanas. De acordo com dados aos quais a coluna teve acesso, foram mais de 2 milhões de espectadores diferentes que acompanharam as transmissões dos jogos entre Atlético-MG e River Plate, pela Libertadores, e Corinthians e Racing, pela Copa Sul-Americana.

O jogo de volta da semi entre River e Atlético representou a quinta maior audiência do ano nos canais ESPN. A partida terminou em empate sem gols, o que classificou o Galo para a final, uma vez que o time mineiro havia vencido a ida por 3 a 0. O duelo rendeu a liderança à marca da Disney entre todos os canais da TV paga, com vantagem de mais de 1.000% sobre o segundo colocado. Essa partida foi exclusiva da ESPN e do Disney+ no Brasil.

No caso da Copa Sul-Americana, a ESPN e o Disney+ transmitiram o mesmo jogo do SBT, ou seja, havia concorrência no país em sinal aberto. Mesmo assim, a partida que eliminou o Corinthians com derrota para o Racing na Argentina também liderou o ranking geral da TV paga com 608% de vantagem.