Quem é Henrique Guidi, narrador que pediu demissão e está deixando a Globo

O jornalista Henrique Guidi pediu demissão e vai deixar a Globo após 13 anos, 11 deles na função de narrador no sportv, principal canal esportivo da empresa. A informação foi confirmada pela coluna com a emissora. "Ele se despede do Esporte da Globo nesta quinta-feira", disse a Comunicação do canal.

A história de Henrique Guidi com a Globo começou ainda antes, em 2009, quando foi estagiário no Globo Esporte e trabalhou também no programa 'Arena SporTV'. Depois foi trabalhar nas rádios do grupo como repórter e produtor do CBN Esporte Clube, além de setorista da Fórmula 1 no Brasil. Em 2011, foi aprovado no processo seletivo do 'Passaporte SporTV', que buscava formava correspondentes internacionais para a emissora.

Guidi, porém, já tinha em mente o sonho e o objetivo de ser narrador, o que ele conseguiu concretizar em 2013, dois anos depois, após uma experiência como repórter no sportv. Desde então, o profissional atuou em eventos como Jogos Olímpicos, além de jogos do Paulistão, Brasileirão Série A e Brasileirão B, além de jogos de vôlei.