Corinthians e Fortaleza empatam e mantêm aberta disputa por vaga em final

O decisivo jogo de volta será na próxima terça-feira (3), na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília). Quem passar, enfrenta LDU ou Defensa y Justicia na final do torneio.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Antes disso, neste sábado (30), Corinthians e Fortaleza terão compromisso pela 25ª rodada do Brasileirão. Os alvinegros disputam um clássico contra o São Paulo no Morumbi, enquanto o Leão do Pici recebe o Grêmio.

Como foi o jogo

Corinthians e Fortaleza começaram a partida com uma única missão: não sofrer gols. Com quase 20 minutos, as duas equipes só deram um chute cada. O empate não parecia ser algo ruim para as equipes.

Fortaleza abriu o placar (e o jogo) com lance que deixou árbitro em dúvida. No momento do gol, a partida ficou paralisada por mais de cinco minutos, para revisão de disputas dentro da área entre José Welison e Fábio Santos, e Titi e Gil. O juiz inicialmente deu falta, mas após consultar o VAR, confirmou.

Disputa que gerou gol de Zé Welison, do Fortaleza, contra o Corinthians na Sul-Americana Imagem: Paulo Pinto / AFP

Clima esquentou. Antes de cobrar escanteio no lance do gol, Marinho se enroscou em alguns rolos de papel atirados no campo por organizada do Corinthians. Após toda a polêmica, o árbitro uruguaio Esteban Ostojich foi bastante vaiado pelos corinthianos presentes na Neo Química Arena.