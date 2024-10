TV Cultura vai exibir série nacional 'Filhos da Pista' em sinal aberto

A série nacional 'Filhos da Pista', que conta as histórias e aventuras reais de dois jovens brasileiros fanáticos por futebol que decidiram viajar até o México em um Fusca 62 a 20 dias do início da Copa do Mundo de 1970, será exibida pela primeira vez em TV aberta a partir desta semana. A TV Cultura exibirá a produção às quartas-feiras, na faixa das 20h30 (horário de Brasília).

Ivan Charoux e Fael Sawaya refazem a viagem a bordo de um Fusca para reencontrar o colega mexicano Rodolfo, que os acolheu durante as partidas da Copa de 1970, quando o Brasil foi campeão mundial de futebol pela terceira vez na história.

A produção, derivada do filme de Léon Serment com o mesmo nome, tem narração de Chico Pedrotti, ex-Desimpedidos e atualmente um dos talentos do Canal GOAT. O jornalista Juca Kfouri, colunista do UOL, é um dos entrevistados da série, que está dividida em seis episódios e estreou na TV paga há dois anos no canal History.