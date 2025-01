O que surpreende na demissão de Fernando Diniz

A minha maior dúvida não é por que Diniz foi sacado do cargo, mas por que ele foi contratado.

O Cruzeiro não vinha mal com Fernando Seabra, no ano passado: em 35 jogos, ele somava 17 vitórias, 10 derrotas e 8 empates. Mas aí Pedrinho BH, dono da SAF, implicou com a não escalação de quem ele queria e pronto, foi-se um trabalho que parecia promissor.

Para o seu lugar, veio o campeão da Libertadores 2023, cuja campanha em 2024 afundara o Fluminense na zona de rebaixamento de maneira tão profunda, que a salvação parecia improvável. A Diniz foi dada a chance de provar que a queda de rendimento no Tricolor havia sido um acidente. Coisas da vida. Ressaca pós-título. Uma desventura.

Essa era a expectativa. A realidade? Na curta passagem pela Raposa, o técnico amealhou sete derrotas, nove empates e apenas quatro vitórias. Um triste aproveitamento de 35%.

Essa é a primeira demissão de um clube da Série A em 2025 e a segunda de Diniz em sete meses — ele saiu do Fluminense em junho de 2024, depois de vencer apenas uma partida em onze disputadas pelo Brasileirão.

Depois de um Brasileiro decepcionante e o vice na Sul-Americana, Diniz deixa o Mineiro com uma vitória sobre a Tombense por 1 a 0, uma derrota história para o Athletic e um empate com o Betim, com gol aos 41 do segundo tempo.