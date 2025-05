Ednaldo Rodrigues: a óbvia queda do presidente unânime

Aconteceu o que era lógico acontecer: Ednaldo Rodrigues caiu. De novo.

O presidente da CBF foi afastado agora há pouco pela justiça do Rio, com base na contestação da assinatura do Coronel Nunes no documento que reconhecia a validade da eleição de 2022, que levou Rodrigues ao cargo. Nunes trata um câncer no cérebro e parecia suspeito que tivesse condições de firmar tal termo.

De acordo com o desembargador Gabriel Zefiro, "a robustez dos indícios trazidos aos autos leva à inarredável conclusão acerca de um fato, até mesmo óbvio: há muito o Coronel Nunes não tem condições de expressar de forma consciente sua vontade. Seus atos são guiados. Não emanam da sua vontade livre e consciente".