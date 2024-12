Nosso relacionamento tóxico com Renato Gaúcho e Fernando Diniz

Poxa, é de comover mesmo. Eles são gente, têm sentimentos e família, como todos nós. A empatia bate forte.

Aí você se lembra de como Diniz fala com seus jogadores, dos esporros públicos, dos gritos e xingamentos ensandecidos. E do tanto que alguns destes atletas parecem gostar dele mesmo assim — outros, nem tanto. Recorda-se também de como Fernando Seabra saiu do Cruzeiro, dos áudios vazados, em que o dono da SAF dizia, em resumo, "quem manda aqui sou eu". É realmente de surpreender que boatos da demissão de Diniz começassem a circular, diante dos 26% de aproveitamento da equipe? Diante do que todos sabem sobre a atual gestão do clube? Por que com ele seria diferente?

Renato admitiu não ser perfeito, o que é até nobre, considerando que ele frequentemente age como se fosse. Trata-se do mesmo profissional que há poucos dias, confrontado com cobranças pelo mau desempenho do Grêmio, ameaçou jornalistas, sem um traço de constrangimento, dizendo que a torcida sabia onde os filhos deles estudavam. Também é o cara que ajudou vítimas da enchente, no momento mais trágico do Rio Grande do Sul.

Todos somos complexos e multidimensionais. Por precaução, convém não esquecer do que cada um fez no domingo passado (inclusive os mais carismáticos, aqueles de quem queremos gostar), antes de achar fofinho e cair na conversa de quem amanhã pode voltar a ser um problema.

