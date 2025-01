A base da diferença entre o Palmeiras de Abel e o Santos de Caixinha

A futura estrela do Chelsea, aliás, continua a brilhar. Deu lençol, pressionou, incomodou a defesa do Santos o tempo inteiro. Mesmo quando o time estava mal e atrás no placar, Estêvão criava, driblava, fluía.

Mas quem marcou o gol de empate foi a nova esperança do ataque, Thalys. O atacante de 19 anos recebeu um cruzamento perfeito de Mauricio e deixou tudo igual na Vila Belmiro. Como ressaltou um amigo, gol todo construído por atletas nascidos depois dos anos 2000. O meio-campista, contratado a peso de ouro do Internacional em 2024, nasceu em 2001. (Não, não vou me sentir velha sozinha.)

Outra coisa que tem cara de Palmeiras nas últimas temporadas é arrancar a vitória no finalzinho, depois de uma atuação discreta, para não dizer ruim. Aos 48 minutos, Richard Ríos aproveitou sobra de escanteio e bateu de primeira no canto de Brazão: 2 a 1 e 42 partidas de invencibilidade na fase de grupos do Paulistão.

Palmeiras e Santos jogaram mal. Cada um pior em uma etapa. Está claro que Abel Ferreira e Pedro Caixinha ainda têm bastante trabalho pela frente. A principal diferença entre eles é a expectativa. E a realidade.

