Paulistano bate Bauru e fica a uma vitória das quartas do NBB

O Paulistano está a uma vitória de avançar para as quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). Neste domingo (27), o Tigre derrotou o Bauru Basket por 62 a 60 e agora lidera a série das quartas de final para 2-1. A vitória veio em um jogo emocionante no Ginásio Panela de Pressão com uma cesta no estouro do cronômetro.

Com o resultado, o Paulistano pode garantir a vaga nas quartas com mais uma vitória na próxima partida da série. O confronto será realizado na casa do Tigre, o Ginásio Antônio Prado Júnior, nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília). O time da capital abriu a série vencendo o Dragão por 93 a 77 como mandante e perdeu o jogo 2 81 a 63 no Panela de Pressão.

A partida foi equilibrada e contou muita emoção nos segundos finais. À beira do estouro do cronômetro do último quarto, Brunão converteu uma cesta de dois pontos ao pegar o rebote após uma reposição de bola de Landeira bater diretamente no aro. Com isso, desempatou o jogo restando dois segundos para o fim.