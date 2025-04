Caxias Surpreende Flamengo; Pinheiros abre vantagem no NBB

Manhã de domingo no NBB foi de jogos cruciais para as séries de oitavas dos Playoffs da competição. O Pinheiros venceu a segunda contra a Unifacisa na capital paulista, enquanto o Caxias do Sul foi responsável por zebraça fora de casa contra o forte Flamengo.

Zebra solta

No Ginásio do Maracanãzinho, o time rubro-negro vice-líder da primeira fase do NBB recebeu o Caxias após vencer no Rio Grande do Sul com bastante facilidade, por 98 a 52. Surpreendentemente, a equipe classificada na 15ª colocação venceu e empatou a série em 1 a 1.

Os gaúchos já davam indícios de um jogo complicado quando abriram sete pontos ao final do primeiro quarto. Mesmo com o Flamengo tomando a liderança no segundo quarto, o Caxias se mantinha próximo no placar. No último período, onde ambos os times iniciaram empatados, melhor para os visitantes.