Shai passa dos 50 pontos, mas Thunder perde para Warriors

Shai Gilgeous-Alexander até tentou, mas o Oklahama City Thunder não conseguiu derrotar o Golden State Warriors na madrugada desta quinta-feira (30). Candidato a MVP da atual temporada regular da NBA, Shai anotou 52 pontos em pleno Chase Center, em São Francisco, mas viu a sua equipe perder por 116 a 109.

Melhor time da entre as duas conferências, o OKC começou melhor na partida e chegou a abrir 34 a 20 no primeiro quarto. No entanto, os Warriors mostraram consistência nos períodos seguintes e alcançaram a virada no final da partida. Andrew Wiggins foi o principal pontuador do GSW, com 27 tentos.

Stephen Curry, que se recuperou de uma tendinite no joelho, anotou 21 pontos, incluindo uma bola tripla fatal que praticamente garantiu a vitória nos últimos minutos de jogo. Já o brasileiro Gui Santos esteve em quadra por 19 minutos, a maior parte deles ainda no primeiro tempo, e contribuiu com três pontos, sete rebotes e duas assistências.