Após muita confusão, Flamengo elimina Vasco na Copa Super 8

Nos minutos finais, o clima voltou a esquentar. Eugeniusz e o técnico Léo Figueiró, do Vasco, também foram expulsos, sendo alvo de objetos arremessados pela torcida do Flamengo ao deixarem a quadra. Alegando falta de segurança, a equipe do Vasco abandonou a quadra e permaneceu no vestiário por cerca de 30 minutos.

Quando retornaram, os jogadores vascaínos optaram por não competir efetivamente, deixando o tempo de posse de bola estourar no ataque e oferecendo pouca resistência na defesa. Mesmo com as polêmicas, o Flamengo contou com grandes atuações dos americanos Shaq Johnson e Jordan Williams, que marcaram 20 e 18 pontos, respectivamente, consolidando a vitória.

ENTRE OS 4

Com a vitória, o Flamengo se juntou a Brasília e Minas nas semis da Copa Super 8. Agora, o rubro-negro aguarda o vencedor do duelo entre Franca e Pinheiros para saber seu adversário na próxima fase.