Minas vira sobre São Paulo e está na semifinal da Super 8

O KTO Minas ganhou a primeira partida das quartas de final da Copa Super 8. Jogando em casa, na Arena UniBH, a equipe mineira saiu atrás do São Paulo. Mas o time contou com uma ótima atuação coletiva no segundo tempo para ganhar o confronto por 82 a 66.

O jogo começou quente, com os dois times acertando arremessos de três pontos nos lances iniciais da partida. Ao longo do primeiro quarto, o Minas insistiu nas bolas triplas, mas cometeu muitos erros, convertendo apenas dois arremessos. Do outro lado da quadra, o ataque tricolor estava mais certeiro, aproveitando também algumas jogadas no garrafão. Assim, o São Paulo ganhou o primeiro quarto por 24 a 16. Mas no segundo período, o rendimento são-paulino caiu. O Minas encostou no placar e a diferença caiu para apenas dois pontos: 38 a 36.

Na volta do intervalo, as bolas triplas do Minas começaram a cair e os donos da casa assumiram a liderança do placar. Ao todo, foram seis arremessos do perímetro que colocaram a equipe mineira com cinco pontos de vantagem ao final do terceiro quarto: 61 a 56.