Em jogo com 31 trocas de liderança no placar, 76ers desbanca líder Cavs

Em mais um daqueles jogos que só acontecem na NBA, o Philadelphia 76ers recebeu o até então melhor time da liga, Cleveland Cavaliers, e venceu por 132 a 129. O 76ers encerrou sequência negativa de sete derrotas seguidas, incluindo uma em casa para o atual vice-lanterna da Conferência Oeste, New Orleans Pelicans.

Vitória veio justamente contra a equipe mais difícil de ser batida na atual temporada, com direito a jogão. Em partida que a vitória passou de mão em mão, Paul George guiou o time da casa para a vitória após 31 trocas de liderança no placar.

O ala foi o grande destaque no time vencedor na noite, já que saiu de quadra com 30 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e um aproveitamento de 6/11 em bolas de 3. Tyrese Maxey não ficou muito atrás, com 29 pontos marcados, dividindo a responsabilidade com o PG.