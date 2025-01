Botas, de Damiris Dantas, vence e se afirma no top-8 na Turquia

No terceiro quarto, a diferença na pontuação começou a aumentar. O Nesibe Aydin até tentou diminuir a diferença no placar, porém não conseguiu. Por fim, o Botas terminou o quarto triunfando por 58 a 49 e depois fechou a partida com um 81 a 64.

Damiris Dantas jogou por 32 minutos e ajudou a sua equipe com 19 pontos marcados, além de sete rebotes e quatro assistências. Por fim, apenas a americana Jaime Nared, do Nesibe Aydin, pontuou mais do que a brasileira, marcando 21 pontos ao todo.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

TABELA

Com a vitória, o Botas ficou em uma situação melhor no campeonato. A equipe se encontra na 7ª colocação, com seis vitórias. Já do lado derrotado, o Nesibe Aydin, que vinha de três derrotas nas últimas quatro partidas, estagnou na 6ª colocação, com apenas uma vitória à frente do Botas. Ambas as equipes estão na zona de classificação, que vai do 1º ao 8º.