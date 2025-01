Nuggets vence em mais um show de Nikola Jokic; pivô faz ainda ponto impressionante

Ele segue na busca pelo quarto prêmio de jogador mais valioso da liga na carreira.

Para fechar atuação de gala, Nikola encerrou sua participação na partida com um ponto impressionante: no estouro do cronômetro, ao fim do terceiro quarto, ele arremessou do seu garrafão e acertou. Em entrevista após o jogo, disse que "sabia que a bola ia cair".

Essa foi a 7ª vitória do Nuggets em 8 partidas, que vai abrindo vantagem razoável para o Lakers na quarta colocação da Conferência Oeste, com 28 vitórias em 44 jogos. Próximo compromisso da equipe é no sábado (25), fora de casa, contra o Timberwolves, onde Jokic vai em busca do sexto triplo-duplo consecutivo.