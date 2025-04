Warriors tem exibição de gala de Stephen Curry para abrir vantagem contra o Rockets em virada

A partir do terceiro quarto, o confronto ganhou novos contornos: houve múltiplas trocas de liderança e uma queda na qualidade técnica, compensada pela entrega física de ambos os lados. Curry brilhou, anotando 25 de seus 36 pontos entre o segundo e o terceiro períodos, e puxando a reação californiana.

A virada veio apenas nos momentos decisivos. No último quarto, Curry somou mais nove pontos, enquanto Gary Payton II surpreendeu com nove pontos consecutivos, aproveitando a atenção extra da defesa sobre Curry. "Tivemos as costas do Jimmy enquanto ele estava fora", comentou Payton. "Esperamos ter ele de volta no Jogo 4 para voltarmos ao nosso ritmo normal." Um passe de Payton para uma bola tripla de Curry abriu 95 a 86 no placar, encaminhando o triunfo.

Além de Curry e Payton II, Buddy Hield também teve papel fundamental, com 17 pontos e três roubos de bola. Draymond Green contribuiu com 7 pontos, 8 rebotes, 5 assistências e impacto defensivo com 2 roubos e 3 tocos. Pelo lado do Rockets, Alperen Sengun terminou com um duplo-duplo (15 pontos e 11 rebotes) e Amen Thompson somou 11 pontos e 7 rebotes.

Após a partida, a frustração tomou conta do Houston. Jalen Green discutiu com Draymond Green após o apito final, mas o veterano dos Warriors minimizou: "O jogo já tinha acabado". Jalen, por sua vez, rebateu: "Você sabe, [Draymond] não pode fazer muito mais que isso. Falar é a única coisa que ele sabe fazer."

Fora das quatro linhas, Jimmy Butler fez questão de homenagear Curry, publicando no Instagram uma imagem do Bat-Sinal substituído pelo logo da Under Armour de seu companheiro, a quem chama de "Batman". Curry respondeu com gratidão: "Eu só sei que preciso jogar em alto nível para vencermos. E o mesmo vale para ele, para Draymond e para todo mundo. Pode me chamar do que quiser, eu aceito — e espero que continue acontecendo."

O Jogo 4 da série acontece nesta segunda-feira (28), novamente no Chase Center, e pode encaminhar ainda mais a classificação dos Warriors.