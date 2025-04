Playoffs NBA: Thunder vence e varre os Grizzlies; Warriors e Nuggets empatam séries

Imagem: JUSTIN FORD/Getty Images via AFP

E os playoffs da NBA segue movimentado. Neste sábado, o Oklahoma City Thunder venceu o Memphis Grizzlies por 117 a 115 com mais uma boa atuação de Shai Gilgeous-Alexander. Foi a quarta vitória da equipe do canadense, que varreu o time de Ja Morant na série por 4 a 0 (131-80 / 118-99 / 114-108 / 117-115).

Diferentemente do que aconteceu nos últimos três jogos, quando Oklahoma ganhou por uma vantagem considerável, a equipe de Shai enfrentou um duelo equilibrado, apesar de passar a grande maioria do tempo na frente do placar.

Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da partida, com 39 pontos. Os Grizzlies não tiveram o astro Ja Morant, lesionado. Assim, o destaque da equipe foi Scotty Pippen Jr., com um duplo-duplo de 30 pontos e 11 rebotes.