Enio Vecchi assume o comando técnico do Basket Osasco

Novo desafio! Após acumular passagens pela Seleção Brasileira de basquete, Palmeiras, São Paulo, Vasco e Pinheiros, Enio Angelo Vecchi está de volta ao Basket Osasco para a temporada 2025. O experiente treinador de 65 anos terá a missão de conquistar o bicampeonato do Brasileirão CBB e a Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB.

"Enio Vecchi é um dos grandes nomes do esporte brasileiro. Por isso, poder contar com o seu trabalho, a sua experiência e conhecimento de basquete nos engrandece e motiva ainda mais para esta temporada 2025. Estamos muito felizes e já arregaçamos as mangas para que seja o melhor ano de nossas vidas", garantiu João Ricardo Lourenço, Diretor Executivo do Basket Osasco.

De volta ao Osasco

Esta será a segunda passagem do experiente treinador pela Coruja. A primeira foi entre 2014 e 2019, período em que ele foi fundamental para o retorno do time profissional à elite do basquete paulista. Como técnico do Basket Osasco, Enio Vecchi sagrou-se vice-campeão paulista da Série A2, em 2014, resultado que garantiu o acesso da Coruja à elite estadual. Também foi vice-campeão do Troféu Quatro Nações, na China, em 2016, tricampeão dos Jogos Abertos do Interior, entre 2014 e 2016, e bicampeão dos Jogos Regionais, em 2016 e 2017. Além disso, esteve à frente do time nas melhores campanhas da história no Campeonato Paulista, o quinto lugar em 2015 e a sexta posição em 2016.