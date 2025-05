Blumenau bate São José e vence a segunda na LBF 2025

Após começar a temporada perdendo as dez primeiras partidas que disputou na Liga de Basquete Feminino de 2025, o Blumenau finalmente se encontrou no campeonato. Nesta terça-feira (6), o time catarinense bateu o São José por 65 a 61 e conquistou a segunda vitória consecutiva na LBF.

Com o apoio da torcida, no Ginásio Galegão, o Blumenau contou com a grande atuação de Sil Gustavo, que anotou 15 pontos e 12 rebotes. Vale destacar que este foi o segundo duplo-duplo seguido que a pivô anotou na LBF, já que ela também foi peça fundamental no triunfo contra o Maringá na última rodada. Ao lado dela, Rayanne Santana também se destacou com 19 pontos e seis rebotes.

Por outro lado, Mayara Leoncio fio a principal jogadora do São José na partida, com 15 pontos e 15 rebotes. Jenifer Muñoz foi a maior pontuadora da equipe paulista, com 16 pontos, enquanto Manu Rios contribuiu com 10 pontos e sete assistências.