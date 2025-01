Minas bate Mogi e segue na liderança isolada do NBB

Segue o líder! Após tropeçar na última rodada, o Minas Tênis Clube voltou ao caminho das vitórias para se manter confontável na ponta da tabela do NBB 2024/2025. O triunfo desta quarta-feira (22) veio diante do Mogi, fora de casa, pelo placar de 79 a 68. A noite ainda contou com as vitórias do Pato Basquete e do Brasília.

Danilo Fuzaro foi o principal destaque do Minas na partida. O ala registrou 12 pontos, sete rebotes e duas assistências. O time mineiro agora soma 18 vitórias e apenas três derrotas na atual temporada do NBB. Por outro lado, Raffael Menca, do Mogi, foi o cestinha do jogo com 15 pontos. Esta foi a 15ª derrota da equipe paulista em 23 partidas, ocupando o 15º lugar da competição.