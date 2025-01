Sesi Franca domina e vence São Paulo no Pedrocão

Cestinha do confronto foi Georginho, que aplicou "lei do ex" e anotou 18 pontos para cima do seu ex-clube. Didi também teve atuação de destaque com 14 pontos e 7 rebotes. No São Paulo, Benett foi o responsável por 15 tentos.

O São Paulo tem mais um compromisso antes da Copa Super 8, enfrentando o São José (que ontem desbancou líder Minas) na quinta-feira (23), antes de encarar o mata-mata que reúne os oito melhores times do primeiro turno. O Franca já se prepara pra competição, quando estreia em casa, em partida única, contra o Pinheiros, no domingo (26).