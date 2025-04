Qualquer deslize nos playoffs pode destruir uma temporada inteira da NBA

Kawhi é um jogador essencial em qualquer time, não importa em qual condição, mas quando ele está saudável, ele é assustadoramente superior a qualquer outro atleta, num nível em que o Clippers pode seriamente chegar em uma final da NBA pela primeira vez na história. Eu diria que se isso acontecer as equipes médica e técnica do Clippers merecem uma bandeira estendida no ginásio também.

Outro jogador que se beneficiou foi Jalen Brunson. Se você está assistindo à série dos Knicks contra o Detroit Pistons, viu o que o jogador fez nos momentos finais de cada jogo. Era para o time de Nova Iorque estar perdendo a série de 3 a 0 se não fosse por ele. Brunson se lesionou um mês antes dos playoffs e conseguiu recuperar o físico, descansar e segurar os mais de 40 minutos jogados por jogo.

O Knicks não é a referência máxima em deixar atletas saudáveis, vide a quantidade de minutos jogados pelo time titular nos 82 jogos da temporada regular. É quase um milagre eles continuarem jogando e mais ainda poder contar com Jalen Brunson saudável. Fato é que o time deve muito a essa pausa forçada do principal jogador deles.

É como se a NBA tivesse dois campeonatos internos. Um completamente diferente do outro. A temporada regular é uma maratona. Você se prepara por meses, perde alguns jogos, muda o treinamento, entende as suas falhas, conserta, adquire peças importantes e pensa a longo prazo. Se você perde o material humano por lesão no início do campeonato, você se adapta, mas se acontece nos playoffs, já era.

Os playoffs são os 100 metros com barreira, você está no hiperfoco de 2 meses, tudo precisa sair de acordo com o planejamento. Perder uma peça nessa altura do campeonato decide quem vence ou não. É cruel. Saber administrar isso é a chave para o sucesso. Uma infecção intestinal de um jogador pode ser crucial.

Quem está assistindo às partidas esses dias está um tanto quanto assustado com a intensidade física dos jogos. É raro ver placares acima de 100 pontos, coisa que acontecia direto na temporada regular. A defesa aperta, o espaço de quadra diminui e qualquer erro é fatal.