Flamengo atropela o Pinheiros fora de casa pelo NBB

O Flamengo conquistou uma importante vitória pelo NBB 2024/2025 para não se descolar do líder Minas Tênis Clube. Após oscilar nas últimas rodadas, o Rubro-Negro foi até a capital paulista, neste sábado (18), e derrotou o Pinheiros por 86 a 65. Outras duas partidas movimentaram a noite do NBB, com vitórias do Paulistano e do Vasco da Gama.

O principal destaque do triunfo do Flamengo ficou com Gui Deodato, que anotou 19 pontos, quatro rebotes, uma assistência e duas bolas roubadas. Por outro lado, David Lee Sloan foi o melhor em quadra pelo Pinheiros, com 20 pontos, cinco rebotes e sete assistências. O resultado deixa o clube carioca na segunda colocação com 16 vitórias e 5 derrotas, atrás do Minas que tem uma campanha de 17 triunfos e apenas duas derrotas. Enquanto isso, o Pinheiros caiu para o 6º lugar, tendo 12 vitórias em 21 jogos.

Mais NBB

Mais cedo, o Vasco da Gama recebeu o Fortaleza Basquete Cearense no Ginásio de São Januário. Em partida de grande equilíbrio entre as equipes, o time carioca triunfou por 75 a 74. Basílio e Marquinhos foram os destaques do time cruzmaltino, com 18 e 17 pontos cada, respectivamente. A vitória deixa o Vasco na oitava posição, com 12 vitórias e 10 derrotas. Já o Fortaleza segue na lanterna com apenas cinco triunfos em 21 jogos.