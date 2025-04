Brasil vence Canadá no Campeonato das Américas Sub-23

A Seleção Brasileira sub-23 masculina de basquete em cadeira de rodas estreou com vitória no Campeonato das Américas, realizado na Colômbia. Nesta quarta-feira (2), o Brasil venceu um jogo emocionante contra o Canadá. Depois de ficar atrás do placar na maior parte da partida, o conjunto verde-amarelo virou para 57 a 56 a seis segundos do fim.

João Nascimento foi o cestinha brasileiro na partida. Ele anotou 19 pontos, pegou sete rebotes e deu uma assistência. Sérgio Júnior veio logo depois, com 14 pontos, três assistências e nove rebotes. Plinio Macedo terminou com 12 pontos, quatro rebotes e uma assistência.

O próximo compromisso do Brasil no Campeonato das Américas Sub-23 de basquete em cadeira de rodas masculino está marcado para quinta-feira (3). A Colômbia, anfitriã do torneio, será o adversário do time brasileiro. A bola deve subir a partir das 13h15 (horário de Brasília).