Lakers vai bem coletivamente e vence o Heat pela NBA

O Los Angeles Lakers conquistou uma importante vitória sobre o Miami Heat pela NBA 2024/2025. Nesta quinta-feira (16), o time comandado por LeBron James triunfou em casa, na Cripto Arena, por 117 a 108. O 'Rei' registrou 22 pontos, nove assistências e cinco rebotes.

Mas o destaque da vitória ficou com a grande atuação coletiva dos Lakers. A equipe californiana contou seis jogadores com 14 ou mais pontos na partida. Rui Hachimura foi o cestinha do time com 23 pontos. Já Anthony Davis e Austin Reaves registraram duplo-duplos. O pivô teve 22 pontos e 11 rebotes, enquanto o ala anotou 14 pontos e 14 assistências. Pelo lado do Heat, Tyler Herro foi o grande destaque, com 34 pontos, quatro rebotes e três assistências.

Com a vitória, o Los Angeles Lakers subiu para a sexta colocação da Conferência Oeste. A campanha de 21 triunfos e 17 derrotas deixa a equipe na zona de classificação direta aos playoffs. Por sua vez, o Miami Heat fica com um retrospecto de 20 vitórias e 19 derrotas, ocupando o oitavo lugar do Leste.