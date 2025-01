Estrela Vermelha de Yago dos Santos vence Monaco na Euroliga

Na tarde desta quarta-feira (17), o Estrela Vermelha venceu o Monaco por 88 a 82, após uma prorrogação, em jogo válido pela Euroliga. A partida foi bastante equilibrada, com as equipes alternando a liderança do placar durante os quatro períodos e o tempo extra. O brasileiro Yago dos Santos teve uma participação discreta contribuindo com 5 pontos, 2 assistências e 5 rebotes em 29 minutos de jogo.

Na primeira metade, ambos os times mantiveram um equilíbrio no jogo, com o Estrela Vermelha terminando o primeiro tempo com 36 pontos, contra 34 do Monaco. No tempo regulamentar, o placar terminou empatado em 76 a 76, levando a disputa para a prorrogação. No tempo extra, a equipe sérvia foi superior, anotando 12 a 6 e garantindo a vitória por 88 a 82.

O cestinha do jogo ficou com Filip Petrusev, do Crvena Zvezda, que brilhou com 29 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Outro jogador chave para a equipe sérvia foi Isaiah Canaan, que registrou 20 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Pelo lado do Monaco, Chima Moneke teve uma grande contribuição, com 16 pontos, 9 rebotes e 1 assistência.