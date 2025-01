Corinthians retoma dianteira no fim e bate Flamengo no NBB

Nesta quinta-feira (16), o Corinthians recebeu o Flamengo no Parque São Jorge e venceu clássico regional por 95 a 87, em partida válida pelo NBB. Segundo tempo ficou marcado por duas viradas - uma do Flamengo no terceiro período e uma do Corinthians no quarto decisivo.

Vitória foi a quarta seguida do Timão, que ultrapassou o Paulistano e segue escalando a tábua de classificação. Hoje a equipe é 12ª colocada, com 10 vitórias e 11 derrotas em 21 partidas. O Flamengo, por sua vez, teve sua caça ao líder Minas dificultada. O rubro-negro carioca segue a duas vitórias de distância do time do time mineiro, mas agora com uma partida a mais.

destaque individual ficou por conta do armador Elinho, do Corinthians que quase saiu da partida com um triplo-duplo. Em pontuação, foi o cestinha disparado, com 32 tentos - o dobro do segundo melhor. Além do aproveitamento nos arremessos, também chamou a responsabilidade com 10 assistências e 8 rebotes, guiando o alvinegro para a virada no final.