Minas bate Biguá e mantém o 100% de aproveitamento na BCLA

Vitória tranquila para o Minas Tênis Clube sobre o Biguá, do Uruguai, pela Champions League Américas de Basquete (BCLA). O time mineiro brilhou na noite deste domingo (12) na casa do rival, no Estadio 8 de Junio, em Paysandu. O triunfo veio pelo placar de 77 a 85 e dexiou a equipe brasileira com três vitórias em três partidas no Grupo C.

Atual líder do NBB 2024/2025, o Minas é um dos favoritos na corrida pelo título na BCLA. Com o resultado positivo de hoje, o clube belo-horizontino agora fica a uma vitória da classificação ao mata-mata como líder do grupo. Os destaques do triunfo sobre o Biguá foram o ala-armador Danilo Fuzaro e o pivô Alexandre Paranhos. Fuzaro liderou a pontuação da equipe, com 18 tentos, enquanto Paranhos ficou perto de um duplo-duplo com 11 pontos e oito rebotes.

A partida

Dominante do começo ao fim, o Minas não deu espaço para os donos da casa crescerem na partida. A equipe mineira chegou a abrir 23 a 6 no primeiro quarto, antes dos uruguaios diminuírem em 25 a 11. A vantagem aumentou em dois pontos ao final do segundo período em 48 a 32 para os brasileiros.