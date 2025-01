Grizzlies viram no fim e vencem os Timberwolves pela NBA

A noite deste sábado (21) reservou um jogaço entre Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies pela NBA 2024/2025. Em confronto direto da Conferência Oeste, os Grizzlies triunfaram fora de casa sobre o rival pelo placar de 127 a 125. Foram 26 trocas de lideranças durante a partida, incluindo uma nos segundos finais de jogo.

Com equilíbrio do começo até o final do confronto, nenhuma equipe conseguiu abrir mais de seis pontos de vantagem. As constantes trocas de lideranças no placar inflamaram a atmosfera no Target Center, em Minneapolis, e deixaram a partida ainda mais emocionante.

O time da casa, inclusive, parecia encaminhar a vitória nos último minutos do jogo, estando em vantagem em 125 a 121. Porém, Ja Morant, que até então estava apagado na partida, liderou uma reação improvável e virou o placar com menos de 20 segundos no relógio. Anthony Edwards ainda teve duas chances de virar novamente o placar para o Timberwolves, mas errou os dois arremessos do perímetro.