Franca vence o Instituto em jogo pegado da BCLA

Vitória importante para o Sesi Franca na Champions League das Américas de Basquete. Nesta sexta-feira (10), a equipe brasileira derrotou o Instituto, da Argentina, por 91 a 83 em Santiago, no Chile. O triunfo deixa o Franca perto da classificação ao mata-mata como líder do grupo D. O time brasileiro volta a jogar pela BCLA amanhã diante dos donos da casa Leones de Quilpué.

Wesley Ferreira e Didi Louzada foram os principais destaques da vitória. Wesley foi o cestinha da partida com 18 pontos, além de pegar seis rebotes e dar duas assistências. Já Didi anotou 17 pontos e quatro rebotes. Vale ressaltar também a volta de Lucas Dias, que era dúvida antes do jogo. O ala da seleção brasileira anotou 11 pontos e distribuiu nove assistências em 23 minutos em quadra.

A partida

A vitória não veio de forma tranquila para o atual tri-campeão do NBB. A partida começou com Instituto dominando as primeiras ações ofensivas e abrindo 8 a 3 no placar. O Franca não demorou para reagir e logo virou para 13 a 9. O time brasileiro se manteve na liderança até o final do quatro, mas a equipe argentina não deu folga para e ficou atrás em 24 a 22.