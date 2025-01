Corinthians bate Vasco e vence primeira em 2025 no NBB

Na volta do NBB, o Corinthians recebeu hoje (9), no Ginásio Wlamir Marques, a equipe do R10 Score Vasco da Gama, e venceu por 99 a 79. Vitória por 20 pontos de diferença foi a primeira do time alvinegro no ano, que aumentou sequência invicta para dois jogos. No último compromisso do ano, havia vencido o Pato

De maneira tranquila, Timão pontuou mais que o time carioca em todos os períodos da partida, sendo que o Vasco só esteve na frente do placar em um momento do fim do primeiro quarto.

Derrota joga a equipe do Vasco para a 8ª colocação, com o mesmo retrospecto que o Bauru Basket, 9º colocado com as mesmas 10 vitórias e 9 derrotas. Time carioca tem agora uma vitória a menos que o União Corinthians e uma derrota a mais que o São Paulos, times que ocupam, respectivamente, a 6ª e 7ª colocação.