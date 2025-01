Com "amuleto da sorte", Anthony Edwards tem noite de MVP em vitória do Wolves

Imagem: Layne Murdoch Jr./NBAE via Getty Images

Se o Minnesota Timberwolves vem escalando a Conferência Oeste degrau por degrau, o responsável tem nome e sobrenome: Anthony Edwards.

Na vitória da noite de ontem (7), contra o New Orleans Pelicans, por 104 a 97, Ant foi novamente o cestinha da partida, com 32 pontos. Na soma das últimas três partidas, média de 41 pontos para o ala do Wolves - além dos desta partida, foram 53 pontos contra o Pistons e 37 contra o Clippers.

Apesar das atuações de destaque recentes, Edwards ainda aparece fora do radar da corrida para MVP da temporada regular. Em última atualização dada pela organização, ele não aparecia entre os 15 melhores, mesmo com a oitava melhor média de pontos da liga, com 25.6.