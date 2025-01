Jimmy Butler é suspenso pelo Heat e deve ser trocado

A novela sobre a permanência de Jimmy Butler no Miami Heat parece se encaminhar ao fim. Após o atleta afirmar que não se sentia mais feliz no time, em entrevista na última quinta-feira (2), a direção da franquia respondeu anunciando a suspensão do jogador por sete jogos. Além disso, a equipe também avisou que irá tentar negociá-lo.

Em um comunicado feito na sexta-feira (3), a franquia explicou o motivo da punição. "Por meio de suas ações e declarações, Jimmy Butler mostrou que não quer mais fazer parte desta equipe. Ele e seus representantes indicaram que desejam a troca, portanto, ouviremos as ofertas."

Duas vezes campeão da Conferência Leste da NBA pelo Miami Heat, Jimmy Butler vinha cobrando internamente e externamente por uma montagem de elenco mais competitiva. O desejo, no entanto, não estava sendo atendido pela direção da franquia. O jogador, então, começou a pressionar por uma troca de time. Mais uma vez, a vontade do jogador foi negada pelo presidente do Heat, Pat Riley, que disse que não trocaria Butler.