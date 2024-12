Com duplo-duplo de Kamilla, Shanghai volta a vencer na WCBA

Mais uma grande partida para Kamilla Cardoso na WCBA, a Liga Chinesa de basquete feminino. Nesta sexta-feira (27), o Shanghai Swordfish derrotou o Shanxi Xing Rui Flame fora de casa por 79 a 62. Com o resultado, o clube da brasileira voltou a vencer após uma derrota na véspera de Natal para o Guandong. Kamilla foi um dos destaques do time com um duplo-duplo.

Shanghai iniciou melhor na partida, abrindo 10 pontos no primeiro quarto com uma parcial de 24 a 14. Com uma defesa sólida e um bom rendimento no ataque, a equipe manteve a liderança e foi para o intervalo vencendo o jogo por 45 a 34. No segundo tempo, o rendimento de Shanghai no ataque caiu. Mas a equipe seguiu forte na defesa, para evitar que o Shanxi diminuísse a diferença. Ao final, Shanghai garantiu sua 11ª vitória na temporada por 17 pontos.

Kamilla Cardoso foi novamente um dos destaques do Shanghai Swordfish. A pivô brasileira foi a maior pontuadora da equipe e teve um duplo-duplo com 21 pontos, 16 rebotes, cinco assistências e três tocos. Sua companheira de time, a norte-americana Crystal Bradford, também anotou um duplo-duplo com 13 pontos e 14 rebotes. Do lado do Shanxi, a armadora Kelsey Mitchell foi a cestinha do jogo, com 28 pontos.