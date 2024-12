Damiris flerta com duplo-duplo em derrota na Liga da Turquia

A brasileira Damiris Dantas chegou perto de um duplo-duplo na derrota do Botas para o Fenerbace por 81 a 65 nesta terça-feira (24), pela temporada regular da Liga da Turquia de basquete feminino. Ela anotou 16 pontos e pegou nove rebotes, a melhor do jogo no fundamento. A partida foi disputada no Ankara Spor Salonu, em Ancara, casa do Botas.

Damiris Dantas jogou trinta minutos e teve aproveitamento de 41,18% nos arremessos. Chutou 17 e converteu sete. Seis tentativas foram do perímetro, com dois acertos. As cestinhas do confronto foram a estadunidense Lindsay Allen, do Botas, e Tilbe Senyürek, do Fenerbace, ambas com 18 pontos. Nos rebotes, além de Damiris Dantas, Gülsah Duman, do Botas, pegou nove.