Kamilla Cardoso faz duplo-duplo e Shanghai vence pelo Chinês

Kamilla Cardoso segue com boas atuações na Liga Chinesa de basquete feminino. Neste sábado (21), a pivô brasileira fez mais um duplo-duplo na competição nacional em vitória do Shanghai Swordfish. Nascida em Montes Claros, Minas Gerais, a atleta da seleção do Brasil foi importante com 17 pontos e 13 rebotes diante do Xinjiang Wojiang. Triunfo, fora de casa, por 77 a 48. Após primeiro tempo equilibrado, a equipe de Kamilla Cardoso dominou o adversário no segundo.

Com desempenhos relevantes, Kamilla Cardoso foi eleita a jogadora da semana da 14ª rodada da Liga Chinesa e tem sido destaque do Shanghai, quinto colocado com dez vitórias e quatro derrotas. No momento, o time da pivô mineira estaria classificado para às oitavas de final. De acordo com regulamento do campeonato, os quatro melhores se garantem direto nas quartas e, do quinto ao 12º, os times se enfrentam e os vencedores dos confrontos enfrentam o TOP 4 da primeira fase.

Esse foi o quarto duplo-duplo seguido de Kamilla Cardoso na Liga Chinesa. O Shanghai, equipe da brasileira, volta a jogar pelo principal campeonato da China na terça-feira (24), às 8h30 (horário de Brasília). Após vencer como visitante, o time da pivô da seleção do Brasil volta a atuar diante de sua torcida e recebe o Guangdong, oitavo colocado na tabela de classificação com nove sucessos e cinco resultados negativos.