Botas cresce no 2º tempo e ganha com 14 pontos de Damiris

A ala-pivô Damiris Dantas entrou em quadra neste sábado (21) pela 11ª rodada da Liga Turca de basquete feminino. A jogadora, de 32 anos, veste a camisa do Botas na temporada 2024/25, clube situado em Ancara, capital da Turquia. No desafio do dia, o time da brasileira recebeu o Ormanspor e venceu em casa por 79 a 67. Com o resultado positivo, a equipe dela assumiu a oitava posição, com 15 pontos, e entrou na zona de playoffs das quartas de final.

Damiris teve participação relevante em quadra. Ela atuou por pouco mais de 35 dos 40 minutos disputados e contribuiu com duplo-duplo: 14 pontos e 14 rebotes. Além disso, a ala-pivô da seleção brasileira deu duas assistência e roubou uma bola. A cestinha da partida foi a armadora estadunidense Lindsay Allen, com 25. A segunda em pontuação pelo time vitorioso foi a pivô Andrea Cave, também dos Estados Unidos, com 17, mesmo número da ala australiana Zitina Aokuso, atleta da equipe derrotada.

Vitória conquistada no segundo tempo

O jogo iniciou com as duas equipes trabalhando de forma eficiente no ataque. O Ormanspor, time visitante, foi um pouco superior nos dez minutos iniciais e ganhou por 24 a 21. No segundo quarto, os sistemas defensivos dos times melhoraram e a pontuação de ambos caiu. Porém, mesmo assim, as donas da casa continuaram atrás no marcador. Com a dianteira de 17 a 15, o clube que atuava fora de casa foi para o intervalo vencendo por 41 a 36 a equipe de Damiris.