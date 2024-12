"Noite maluca" movimenta quinta-feira de NBA com destemperos e invasões

A noite desta quinta-feira (19) da NBA foi bem movimentada e, digamos, "exótica". Além das onze partidas do dia, alguns acontecimentos incomuns rodaram a internet e deixaram os fãs do esporte surpresos com uma "noite maluca". Teve jogador expulso por arremessar a bola na torcida, confusões e até invasão de quadra.

Datena?

Na vitória do Nets sobre o Toronto Raptors, por 101 a 94, o que chamou a atenção foi uma atitude controversa. Ainda no começo do segundo quarto, quando placar apontava vitória parcial do Raptors, o pivô Nic Claxton foi ejetado da partida ao arremessar a bola em direção na torcida, após discordar de uma falta de ataque marcada contra o time do Brooklyn.

Não satisfeito, Nic ainda pegou o que parecia ser o estofado de banco para, mais uma vez, arremessar nas arquibancadas. Desta vez, o americano foi contido antes que pudesse piorar sua situação.