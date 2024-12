Flamengo domina Bauru, vence e se mantém na cola do líder no NBB

A perseguição continua! Nesta sexta-feira (20), o Flamengo conquistou uma importante vitória para se manter na cola do líder Minas nesta primeira fase do NBB 2024/2025. O Rubro-Negro derrotou o Bauru Basket no Ginásio do Maracanãzinho por 94 a 79 e chegou no 13º triunfo em 16 jogos na atual temporada. O clube carioca tem uma derrota a mais que o time mineiro na competição.

Destaque para a atuação do estadunidense Jordan Charles Williams, que anotou 27 pontos com 77% de aproveitamento nos arremessos em quadra. O ala do Flamengo ainda pegou nove rebotes e deu uma assistência na partida. Por outro lado, Matheus Maciel foi o principal jogador do Bauru no jogo, anotando 20 pontos e pegando nove rebotes.

Esta foi a sexta derrota do Dragão em 16 partidas neste NBB 2024/2025. Com o resultado, então, o Bauru Basket aparece na quarta colocação do torneio, atrás do Minas, Flamengo e Brasília Basquete.