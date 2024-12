Em noite apagada de Curry, Grizzlies massacra os Warriors

Não foi noite de Stephen Curry, muito menos do Golden State Warriors. Nesta quinta-feira (19), o time de São Francisco sofreu um dos maiores atropelos das últimas temporadas pela NBA. Jogando no ginásio FedExForum, em Memphis, os Warriors não viram a cor da bola e perderam por 144 a 93 para os Grizzlies.

O resultado inexperado ainda veio acompanhado com uma partida completamente anormal de Stephen Curry. O armador terminou a partida com simplesmente 0% de acertos nos arremessos em quadra, com um total de sete tentativas. Os únicos dois pontos de Curry no jogo vieram em lances livres.

Do outro lado da quadra, Santi Aldama foi o principal destaque da vitória. O ala-pivô anotou um duplo-duplo de 21 pontos e 14 rebotes, além de distribuir quatro assistências. Por fim, vale mencionar que o brasileiro Gui Santos, dos Warriors, voltou a ter minutos de jogo pela NBA. Com o jogo já definido, o brasileiro entrou por oito minutos no último quarto e pegou um rebote e teve um roubo de bola.