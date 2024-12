Astros opinam sobre novo formato do All-Star Game

Recentemente, a NBA anunciou novo formato do tradicional All-Star Game, com novidades que deram o que falar entre os jogadores.

O formato desta temporada é um torneio de quatro equipes, com três jogos (semifinais e final) em uma noite, que contará com três times de oito All-Stars cada. A quarta equipe será a vencedora do desafio Rising Stars, que conta com calouros e outras promessas do basquete e normalmente antecede o jogo mais importante. A equipe vencedora em todos os jogos será a primeira a marcar 40 pontos.

O comissário da NBA, Adam Silver, quer um evento All-Star mais competitivo há algum tempo, e o confronto da temporada passada pode ter sido um alibi. Na ocasião, as equipes somaram juntas 397 pontos, com um placar de 211 a 186. Ao todo, foram 289 arremessos durante a partida.