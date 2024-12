Sifontes anota 37 pontos e Botafogo vence na prorrogação

A partida

Jogando fora de casa, no Ginásio Oscar Zelaya, o Bauru foi quem deu as caras no começo de partida e fechou a primeira parcial vencendo por 18 a 14. Por sua vez, o Botafogo mostrou uma grande reação nos dois quartos seguintes e virou o placar para 60 a 52.

No quarto período, então, o jogo ganhou ares de tensão e muita emoção. O Bauru cresceu na partida e buscou uma virada nos minutos finais do jogo. A equipe paulista chegou a abrir 79 a 76 com menos de 50 segundos para o fim do quarto. No entanto, o Botafogo buscou o empate com cestas de Sifontes e Fred Thomas (lance livre) para empatar o jogo e levar para a prorrogação.

Por lá, as duas equipes se mantiveram próximas do placar durante todo o tempo. Mas Sifontes liderou o time carioca à vitória anotanto sete pontos no tempo extra.