Márcio Santos é MVP em vitória do Ulm na Eurocup

Monstrinho na Euroliga

Após vitória na rodada da passada, o Estrela Vermelha voltou a somar mais um resultado negativo. Em partida fora de casa contra o Anadolu Instambul, a equipe do brasileiro Yago Mateus acabou superada por 89 a 67. A derrota foi a oitava em 16 jogos desta temporada regular de Euroliga e fez o time sérvio cair para a 11º posição, fora da zona de classificação aos playoffs.

Com pouco mais de 18 minutos em quadra, mesmo fora do quinteto inicial, a performance de Yago não foi o suficiente para a ajudar o Estrela Vermelha. O armador brasileiro marcou 7 pontos, pegou um rebote ofensivo e deu duas assistências na partida. Filip Petrusev fez 15 pontos e terminou como principal pontuador do clube sérvio.

Huertas poupado, mas Tenerife 100%

Competição alternativa do basquete europeu, a Champions League teve encerrada sua fase de grupos nesta quarta-feira. O Tenerife, de Marcelinho Huertas, fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento no grupo C. Na última rodada, a vitória foi contra o Kolossos, da Grécia. Destaque da equipe espanhola na partida anterior, Huertas foi poupado do confronto.