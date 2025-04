Magic Paula sobre técnica gringa na seleção de basquete: 'Olhar diferente'

Um dos grandes nomes do basquete brasileiro, Magic Paula vê com bons olhos a chegada de da norte-americana Pokey Chatman para o comando da seleção feminina.

Pokey foi anunciada no fim do ano passado. Ela, que atuou por 14 anos ininterruptos na WNBA, a liga feminina dos Estados Unidos, assumiu a equipe em um momento de renovação e com a missão de conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, após a ausência do time em Paris-2024.