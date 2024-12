Kamilla Cardoso crava maior pontuação dela na China

Na boca do G4

Apesar do susto, a vitória não apenas reabilitou o Shanghai Swordfish, que vinha de derrota na rodada passada, mas também manteve Kamilla Cardoso e companhia na boca da classificação direta para as quartas de final do Campeonato Chinês de basquete feminino. O time permanece na quinta colocação com nove vitórias e três derrotas, só uma vitória atrás dos terceiro e quarto colocados da competição, ambos com um jogo a mais.

As quatro primeiras equipes da fase de classificação avançam direto para as quartas de final e as oito seguintes, do quinto à 12ª melhor campanha, disputam as outras quatro vagas nas quartas. Na próxima rodada, o Shanghai Swordfish enfrenta o Zhejiang Golden Bulls fora de casa. Será na quarta-feira (18), a partir das 8h30 da manhã, pelo horário de Brasília.